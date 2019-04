Bezwaarschrift tegen aanhouden reservatiestrook Schipdonkkanaal Joeri Seymortier

07 april 2019

12u16 4 Maldegem De vzw ’t Groot Gedelf, de burgerbeweging tegen de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal, heeft een bezwaarschrift ingediend bij de Vlaamse overheid.

Het bezwaarschrift wordt ingediend omdat ’t Groot Gedelf niet akkoord gaat met de geplande wijzigingen aan de reservatiestrook naast het Schipdonkkanaal. ’t Groot Gedelf ijvert al jaren voor een complete afschaffing van die reservatiestrook, maar die komt er voorlopig niet. In onze regio gaat het onder andere om Maldegem en Lievegem. “Wij zijn al verschillende gehoord in het Vlaams parlement en hebben daar al verschillende keren uitgelegd waarom wij ons verzetten tegen een commercieel bevaarbaar Schipdonkkanaal”, zegt Guy Plasschaert van ’t Groot Gedelf. Nu er een nieuw openbaar onderzoek loopt rond de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal, wordt een bezwaarschrift opgesteld. Daarin zetten we onze argumenten nog eens in twintig punten op een rijtje. Zo wordt het duidelijk dat de voorgestelde wijziging van de reservatiezone verloren moeite en een verloren kost is. Er is maar één maatregel waarmee wij en de bevolking kunnen akkoord gaan en dat is de integrale schrapping van de reservatiezones aan beide zijden van zowel het Schipdonk- als het Leopoldkanaal.”