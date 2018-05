Bezoekerscentrum vindt nieuwe stek in Kloosterstraat 08 mei 2018

Het bezoekerscentrum in Middelburg bij Maldegem is verhuisd naar de Kanunnik Andrieszaal in de Kloosterstraat. "In dit bezoekerscentrum schetsen zestien informatiepanelen en een dertigtal foto's van de archeologische vondsten een beeld van de geschiedenis van Middelburg", zegt schepen van Cultuur Frank Sierens (CD&V). "De vondsten zelf zijn er niet te zien omdat ze momenteel voor restauratie en inventarisatie overgebracht zijn naar het provinciaal Erfgoeddepot. Vrijwilligers staan in voor de permanentie en vertellen je met kennis van zaken over de boeiende geschiedenis van Middelburg."





Het bezoekerscentrum is open op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17 uur. In juli en augustus ook op donderdag en vrijdag, van 13.30 tot 17 uur. Groepen ook op afspraak. Info: uit@maldegem.be of 050/72.66.22. (JSA)