Bezoekerscentrum Middelburg verkocht voor 130.000 euro Joeri Seymortier

15 maart 2019

08u33 0 Maldegem De gemeente Maldegem heeft het oude Bezoekerscentrum van Middelburg verkocht voor 130.000 euro.

De gemeente besliste al in 2016 om het oude Bezoekerscentrum aan de Groene Markt 8 in Middelburg te verkopen. Na een openbare en onderhandse procedure geraakte het pand maar niet verkocht. Er werd nu een bod gedaan van 130.000 euro, en daar gaat het gemeentebestuur van Maldegem op in.

Gemeenteraadslid Anneke Gobeyn (CD&V) hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur snel een nieuwe locatie vindt voor het Bezoekerscentrum. Dat zit nu in de Kanunnik Andrieszaal, maar dat zit daar volgens Gobeyn helemaal niet goed. “Deze zomer zal het Bezoekerscentrum daar sowieso nog moeten blijven”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “De verdere toekomst van het Bezoekerscentrum Middelburg moeten we nog uittekenen. Ook wat we als gemeente met de opbrengst van de verkoop zullen doen, moet nog bekeken worden.”