Bewusteloze man in inkomhal 16 april 2018

Een bewoner van een appartement in de Marktstraat in Maldegem heeft zaterdagnamiddag een bewusteloze man van 23 jaar aangetroffen in de inkomhal van het gebouw. Toen de man weer bij z'n positieven kwam, werd hij even agressief. De politie rook cannabis en de man had ook een kleine gebruikershoeveelheid bij zich. Hij kreeg een proces-verbaal en hoefde niet naar het ziekenhuis. (JEW)