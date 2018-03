Bewoonster ziet inbrekersbenen uit dakraam bengelen 19 maart 2018

Een bewoonster van een woning in de Marktstraat in Maldegem beleefde vrijdagnacht de schrik van haar leven.





Rond 4.15 uur hoorde ze voetstappen op het dak van haar woning en lawaai in de badkamer. Toen ze de verlichting in de badkamer aanstak, zag ze twee benen uit het dakraam steken. De inbreker trok zijn benen op, kroop op het dak en vluchtte weg.





De politie kwam onmiddellijk ter plaatse, maar de inbreker kon ontkomen. Vermoedelijk gaat het om twee daders, die uiteindelijk niks meegenomen hebben. Eerder die nacht had de vrouw ook al lawaai gehoord. Ze deed toen nazicht met een familielid, maar ze hadden niemand gezien. (JEW)