Bewoners horen inbraakpoging Wouter Spillebeen

18 november 2018

17u46 0 Maldegem Inbrekers hebben geprobeerd om hun slag te slaan in de Croonestraat in Maldegem in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De bewoners hoorden rond 1.30 uur lawaai. ’s Morgens stelden ze vast dat er braaksporen waren aan de woning, maar de daders waren niet binnen geraakt. De bewoners verwittigden de politie, die een onderzoek opstartte.

Diezelfde nacht werd rond 2 uur melding gemaakt van verdacht gedrag in de Stationsstraat in Maldegem. De melder maakte beelden en bezorgde die aan de politie. Of het om de daders van de inbraakpoging eerder die nacht gaat, is nog niet duidelijk.