Betrapt op rijden onder invloed 12 juni 2018

02u55 0

Drie bestuurders met een glas te veel op hebben zaterdagavond hun rijbewijs moeten inleveren. Langs de Brugse Steenweg betrapte de politie een 40-jarige man uit Eeklo die maar liefst 2,09 promille (goed voor 10 pintjes) alcohol in zijn bloed had. Op dezelfde baan blies een 49-jarige Eeklonaar 1,66 promille, of zo'n 8-tal pintjes. Ze zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt. Op de Aardenburgkalseide had een 76-jarige Maldegemnaar te veel gedronken. Hij had 0,80 promille (vier pintjes) alcohol in zijn bloed. Hij moest zijn rijbewijs enkele uren afgeven. Ze zullen zich in de politierechtbank moeten verantwoorden. (JEW)