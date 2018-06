Bestuurder vlucht weg na aanrijding 13 juni 2018

Een wagen is maandagnacht aangereden vlak bij B&B 't Peurke in de Edestraat in Maldegem. De aanrijder nam nog snel de tijd om een kapotte spiegel van de baan te halen, maar reed erna weg.





Tips zijn welkom bij de lokale politie van Maldegem. (JEW)