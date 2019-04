Bestuurder geflitst met 157 kilometer per uur in zone 90 Jeffrey Dujardin

01 april 2019

17u32 0

De lokale politie van politiezone Maldegem voerde dit weekend snelheidscontrole uit op de Aalterbaan (N44). In totaal werden in een tijdspanne van tien uur 4.190 voertuigen gecontroleerd in beide richtingen. Hiervan bleken er 397 bestuurders de maximumsnelheid van 90 kilometer per uur niet te respecteren, goed voor 9,7 procent van het totaal. Eén automobilist, die met een Porsche reed, haalde maar liefst een snelheid van 157 kilometer per uur. De bestuurder zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter.