Bestuurder geflitst met 156 kilometer per uur in zone 90 Jeffrey Dujardin

22 januari 2019

12u00 0 Maldegem De Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen hield zaterdag een snelheidscontrole op de E34/N49. “Het aantal snelheidsovertredingen op de E34/N49 in de provincie Oost-Vlaanderen blijft ondanks de vele controles hoog”, klinkt het bij de politie . In totaal reed één op vijf bestuurders te snel.

Op de plek waar gecontroleerd werd mag je maximum 90 kilometer per uur rijden. 2803 bestuurders werden gecontroleerd en 628 bestuurders (22 procent) reden te snel. Dit is maar liefst één op vijf bestuurders die de drie verkeersborden met daarop maximumsnelheid voorafgaand aan de controleplaats, aan hun laars lappen. 78 procent hield zich daarentegen wel aan de maximum opgelegde snelheid. Zes bestuurders reden sneller dan 139 kilometer per uur en zullen hierdoor hun rijbewijs moeten inleveren. Daarnaast kunnen ze zich aan een fikse geldboete verwachten en moeten de rijgeschiktheidsproeven opnieuw afleggen. Eén laagvlieger reed zelfs aan een snelheid van 156 kilometer per uur.