Bestuurder (28) gevat met tien glazen op 26 april 2018

De politie Maldegem heeft dinsdagnacht een alcoholcontrole uitgevoerd langs de Staatsbaan. Rond 0.30 uur werd een 28-jarige bestuurder uit Maldegem onderworpen aan een ademtest. Het resultaat was positief, de man bleek na een tweede test 2,14 promille in zijn bloed te hebben. Dat staat gelijk aan 10 glazen bier voor een volwassen man. Gezien de hoge alcoholconcentratie werd het rijbewijs onmiddellijk voor de duur van 15 dagen ingetrokken. Hij zal zich later mogen verantwoorden voor de politierechter. (DJG)