Bestelwagen en motorfiets vernield na brand 19 maart 2018

Een bestelwagen en motorfiets zijn zaterdagavond vernield na een brand in de Vakebuurtstraat in Maldegem.





De eigenaar had rond 19 uur zijn voertuig geparkeerd en ging zijn woning binnen. Toen hij tien minuten later zijn gsm uit de bestelwagen wilde halen, merkte hij een fel licht in de cabine op. Toen hij de achterdeur opende zag hij vlammen uit de console komen. Hij probeerde nog zijn motorfiets uit het voertuig te halen, maar die zat vast met spanbanden. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de bestelwagen en motorfiets in vlammen op gingen. Gewonden vielen er niet. Andere voertuigen in de straat bleven gevrijwaard. (JEW)