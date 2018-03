Bestelwagen belandt op zij op N49 10 maart 2018

Twee voertuigen zijn gisteren rond 7.45 uur gebotst op het kruispunt van de expresweg N49 met Passiedreef in Maldegem. Een bestelwagen, beladen met werkmateriaal, reed er in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van het kruispunt wilde een wagen de expresweg dwarsen om de Passiedreef in te rijden. De voertuigen botsten, waarna de bestelwagen begon te rollen en dertig meter verder tot stilstand kwam op zijn zij. De twee bestuurders werden gewond, maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De lading van de bestelwagen moest opgeruimd worden. (WSG)