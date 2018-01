Bejaarde fietst door werken en raakt gewond 29 januari 2018

02u35 0

Een 77-jarige fietser uit Maldegem is vrijdagmiddag gewond geraakt omdat hij door een straat reed waar werken aan de gang zijn. Daardoor kwam hij ten val. Het ongeval gebeurde omstreeks 13 uur in Heulendonk. De man werd overgebracht naar het AZ Sint-Alma in Eeklo. Volgens de politie van Maldegem verkeerde hij niet in levensgevaar. (OSG)