Beethoven Intiem 20 februari 2018

Jos Van Immerseel en Atelier Anima presenteren op dinsdag 20 februari om 20 uur het concert 'Beethoven Intiem' in Middelburg bij Maldegem. Van Immerseel speelt die avond met zijn muzikale vrienden. In de concertzaal in de Waterpolder 7 in Middelburg. Kaarten kosten 18 euro, soepje met brood en drankje achteraf inbegrepen. Inschrijven via events@animaeterna.be of 050/95.09.29. (JSA)