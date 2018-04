Bedrijvencentrum nu al ruim helft verkocht ONTWIKKELAAR BOUWT BEHALVE 32 KMO-UNITS OOK17 NIEUWE LOODSEN JOERI SEYMORTIER

28 april 2018

02u34 0 Maldegem Het nieuwe bedrijvencentrum Krommewege in Maldegem is gisteren officieel geopend, en nu al is meer dan de helft van de KMO-units er verkocht. En er is nood aan meer. Projectontwikkelaar Van Hyfte gaat elders op het industrieterrein van Maldegem nog eens 17 extra units bouwen.

Van Hyfte Projects en de bekende Willy Naessens hebben samen de 32 KMO-units gebouwd aan de toegang van het industrieterrein van Maldegem. "We hebben op 22 augustus van vorig jaar de eerste steen gelegd van het bedrijvencentrum Krommewege en amper acht maanden later kunnen we de officiële opening doen", zegt Maldegemnaar Patrick Van Hyfte. "We hebben hier 32 KMO-units gebouwd, allemaal zo rond de 200 vierkante meter. Nog voor de opening is meer dan de helft verkocht. Sommige door ondernemers die hier zelf willen beginnen, andere door investeerders die willen doorverhuren. Er zitten hier nu al bedrijven rond koeltechnieken, een aannemer, een vloerder, een elektricien, een bedrijf voor renovatiewerken, voor terrasoverkapping en een leverancier van kunstgras."





Van Hyfte Projects stopt niet met dit project alleen. "Op de plaats waar vroeger Van Hyfte Interieurs huisde, gaan we drie nieuwe KMO-units bouwen. Op het Vliegplein 37 gaan we er nog eens veertien bouwen. Daar gaan we kleinere units zetten van zowat honderd vierkante meter. In de verkoop van Krommewege hebben we gehoord dat er daar ook vraag naar is", zegt Van Hyfte.





Eén van de nieuwe ondernemers in het bedrijvencentrum is het kunstgrasbedrijf ForGrass. "We hebben al vestigingen in Wevelgem en Deinze. Maldegem is perfect als derde locatie", zegt zaakvoerder Jeroen Daeninck. "Een ideale uitvalsbasis voor het Meetjesland, West-Vlaanderen, de kuststreek en Zeeuws-Vlaanderen. We doen hier vooral aan opslag, en hebben altijd tot 7.000 vierkante meter kunstgras liggen. Op zaterdag zijn we altijd open, en kunnen mensen een kijkje komen nemen."





Hoofdtoegang

Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) is blij met het nieuwe project op het industrieterrein. "Die KMO-units zijn belangrijk voor kleinere zelfstandigen of starters", zegt burgemeester Van den Bussche. "De tijd dat mensen thuis in hun garage opstartten, is voorbij. De regels zijn strenger geworden en de buren minder verdraagzaam. De Krommewege blijft de hoofdtoegang tot ons industrieterrein, dus de ligging van deze 32 KMO-units is ideaal."





Ondernemer Willy Naessens kwam gisteren naar Maldegem. "We hebben hier loodsen in beton gebouwd, en niet in aluminium constructies. Wie dat koopt, koopt ook voor zijn kinderen en de volgende generaties", zei Naessens als een volleerd verkoper.