Beauthé krijgt award voor suikerontharing Anthony Statius

12 maart 2019

10u45 0 Maldegem Schoonheidssalon Beauthé uit Maldegem heeft de tweede ‘100% suikersalon’-award gewonnen. Deze award wordt door Royx Pro uitgereikt aan schoonheidsspecialistes die kiezen voor ontharing met suiker in plaats van het traditionele harsen.

Ine Coremans van schoonheidssalon Beauthé kreeg de 100% suikersalon-award op zondag 10 maart uit handen van Hilde Laenen van Royx Pro, het bedrijf dat sinds 2016 suikerpasta’s voor suikerontharing verdeelt. “Op drie jaar tijd hebben we suikerontharing in België op de kaart gezet”, zegt Hilde Laenen van Royx Pro. “Uiteraard is dit enkel mogelijk door de professionele schoonheidsspecialistes die voor onze producten kiezen en suikerontharingverkiezen boven voor het traditionele harsen.”

Een fiere Ine Coremans nam haar award graag in ontvangst: “De reacties van de klanten in ons salon zijn zo positief op de suikerbehandeling dat we niet lang getwijfeld hebben om enkel met suiker te ontharen. Het is een zachte, veilige en effectieve methode en klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën.”