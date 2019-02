Basisschool Kruipuit in Adegem geeft verloren voorwerpen tweede leven in ‘gang van de tweede ronde’ Joeri Seymortier

01 februari 2019

14u12 0 Maldegem Basisschool Kruipuit in Adegem heeft vrijdag de ‘gang van de tweede ronde’ geopend. Kinderen kunnen daar verloren voorwerpen meenemen naar huis.

“Op school zijn er een pak verloren voorwerpen die nooit afgehaald worden”, zegt directeur Manu Buysse. “We willen die spullen nu graag een tweede leven geven. Ik denk aan koekjesdozen, fruitdozen, drinkflessen, mutsen, sjaals of pennenzakken. Er wordt al veel te veel weggegooid in onze maatschappij. Met dit initiatief willen we de kinderen leren dat dingen gerust een tweede leven kunnen krijgen. Alle spulletjes werden zorgvuldig gewassen en ontsmet, en zien er zo goed als nieuw uit. Het mag natuurlijk geen kringwinkel worden, dus beperken we ons echt tot verloren voorwerpen op school. Elke laatste vrijdag van de maand gaan we de deuren van ons bijhuis openzetten, en kan je gratis spulletjes mee naar huis nemen.”