Bart Van Hulle lijsttrekker voor Open Vld 11 april 2018

02u36 0 Maldegem Bart Van Hulle wordt de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker voor Open Vld in Maldegem.

Niet Jason Van Landschoot of Peter Van Hecke, maar wel Bart Van Hulle zal op 14 oktober helemaal bovenaan de lijst staan. Hij werd door het bestuur van Open Vld Maldegem unaniem aangeduid als kopman. De voorbije maanden werkte Van Hulle zich zwaar in de kijker, nadat hij bij de Raad van State zijn strijd won tegen de belasting op economische bedrijvigheid die in 2014 in Maldegem geïnd werd. Hij zorgde er in z'n eentje voor dat zowat 2.000 bedrijven in Maldegem hun 'onterechte belasting' terug konden krijgen van de gemeente. Een unicum in Vlaanderen.





"Dat streven naar gerechtigheid en meer welvaart wil ik samen met Open Vld doortrekken naar alle Maldegemnaren", zegt Bart Van Hulle.





Van Hulle stond in 2012 op de vijfde plaats en haalde daar toen al een sterke 717 voorkeurstemmen. Lijsttrekker Wim Swyngedouw haalde toen 436 stemmen. Jason Van Landschoot scoorde ook sterk met 611 voorkeurstemmen, en Peter Van Hecke zelfs met 723 stemmen. Open Vld haalde vorige keer in Maldegem vier zetels binnen, maar belandde samen met N-VA toch in de oppositie. De liberalen willen vanaf 2019 deelnemen aan het beleid en proberen het nu met een nieuwe kopman. (JSA)