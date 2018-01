Auto van de weg: drie lichtgewonden 02u42 3

Een 20-jarige chauffeur uit Maldegem is zondagochtend rond 6 uur van de weg af gegaan en tegen een boom gereden in Groot Burkelkalseide. Het voertuig belandde naast de rijbaan en kwam uiteindelijk tot stilstand in de weide naast de rijbaan. Daarbij werd een boom geraakt. Drie van de vijf inzittenden raakten lichtgewond, twee van hen werden naar het ziekenhuis gevoerd. De chauffeur legde een negatieve ademtest af. (WSG)