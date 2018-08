Auto in brand op oprit 07 augustus 2018

02u30 0

Een auto heeft zaterdagnamiddag vuur gevat op een private oprit in Murkel, in Adegem. Hoe de brand ontstond, is niet meteen duidelijk. De politie kwam als eerste ter plaatse en spoot al twee brandblusapparaten leeg. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Er vielen geen gewonden. (OSG)