Alternatief voor klimaatspijbelen: donderdag lesmarathon voor beter milieu Joeri Seymortier

21 januari 2019

Extra les volgen in plaats van spijbelen voor het klimaat? Een zestigtal leerlingen van het Atheneum Courtmanslaan in Maldegem kiezen voor een lesmarathon voor een beter milieu.

Heel wat jongeren trekken op donderdag naar Brussel om daar te betogen voor een beter klimaat. Zij worden de zogenaamde klimaatspijbelaars genoemd. In Maldegem pakt het atheneum uit met een alternatief. “Wij gaan het tegenovergestelde doen van spijbelen, en volgen net extra les tijdens een lesmarathon van 24 uur lang”, zegt Yoren Grimonprez van de leerlingenraad. “De opbrengst van onze lesmarathon gaat integraal naar het WWF, en is dus ook voor een beter milieu. Wij beseffen ook dat het tijd wordt om aan de rem te trekken als het gaat over de massale ontbossing, de vervuiling van de oceanen en de uitroeiing van diersoorten. Ondertussen zijn er al meer dan zestig leerlingen van de derde graad die zullen deelnemen aan de marathon.

De lesmarathon wordt gehouden op donderdag 24 en vrijdag 25 januari. Sympathisanten kunnen de actie steunen op rekeningnummer BE92973124818523, met de mededeling ‘lesmarathon’. “Is het nu 1 euro of veel meer: alle beetjes kunnen een verschil maken als het gaat om onze prachtige natuur die dreigt te verdwijnen”, klinkt het nog.