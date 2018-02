Alle twijfels weg: "Burgemeesterslijst komt er zeker" 06 februari 2018

Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) en schepen Geert De Roo (CD&V) van Maldegem gaan door met hun plannen om in oktober met een eigen gemeentelijst op te komen. "De twijfels zijn weg en de lijst komt er zeker", klinkt het nu.





De burgemeester en schepen De Roo keren zich tegen hun eigen CD&V, die voor verjonging kiest en Valerie Taeldeman lijsttrekker maakt. De voorbije weken werd door hen gepolst naar mogelijk geïnteresseerde kandidaten voor een nieuwe onafhankelijke partij. "Enkel wanneer we voldoende kandidaten zouden vinden, zou dit idee verder uitgewerkt worden", zeggen Marleen Van den Bussche en Geert De Roo. "Onze zoektocht verloopt heel succesvol, waardoor we kunnen zeggen dat we daadwerkelijk met een nieuwe lijst opkomen. We gaan zo extra kleur geven aan de komende gemeenteraadsverkiezingen."





Het idee werd kort na Nieuwjaar uitgerold. "We krijgen heel veel positieve reacties op onze vraag om kandidaat te zijn. Maldegem heeft nood aan een nieuwe manier van besturen, los van partijen. Een lijst met allemaal mensen die het beste van zichzelf zullen geven en er willen zijn voor Maldegem. Binnen enkele weken volgt meer informatie over de naam van de lijst en de kandidaten", zegt het duo nog. (JSA)