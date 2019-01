Alain Van Hoecke wordt nieuwe voorzitter CD&V Maldegem Joeri Seymortier

28 januari 2019

09u17 0 Maldegem CD&V Maldegem heeft een nieuwe voorzitter gekozen. De leiding van de partij komt in handen van Alain Van Hoecke.

Alain Van Hoecke is 54 jaar, woont in Adegem, en werkt als loketbediende bij Bpost in Maldegem. Voormalig schepen Marten De Jaeger (41) is de fractieleider in de gemeenteraad. Leandra Decuyper (27) is de voorzitter van Jong CD&V Maldegem. “Een nieuw jaar is ook een nieuw begin voor CD&V Maldegem”, zegt frontvouw Valerie Taeldeman. “Wij gaan voor de weg vooruit en willen samen de toekomst voorbereiden. Met onze negen mandatarissen in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst staan we paraat, en ten dienste van de Maldegemse bevolking.”