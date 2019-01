Adegems Volkstheater steunt vzw Heldenhuis uit Eeklo Joeri Seymortier

31 januari 2019

16u16 0 Maldegem Het Adegems Volkstheater (AVT) uit Adegem heeft 2.000 euro geschonken aan de vzw Heldenhuis uit Eeklo.

“Bij de voorstellingen van vorig jaar werden de programmablaadjes aan het publiek aangeboden tegen een vrije bijdrage, met de melding dat de opbrengst naar een goed doel ging”, zegt Christa Grijp. “De opbrengsten daarvan gaan samen met een gift uit de kas naar het Heldenhuis in Eeklo. Ouders nemen het heft in handen om een thuis te maken voor hun kinderen met een beperking. Zij verdienen zeker een steuntje in de rug.”