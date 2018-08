Achter stuur met 1,77 promille 20 augustus 2018

De Maldegemse politie kon zaterdagmorgen rond 5 uur, tijdens een alcoholcontrole een bestuurder betrappen die maar liefst 1,77 promille alcohol in zijn bloed had. Dat komt overeen met een achttal pintjes. De 22-jarige Bruggeling moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. Zijn auto moest hij aan de kant laten staan.





Later zal hij zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Daar riskeert hij ook een boete en een bijkomend rijverbod. (JEW)