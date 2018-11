Aanrijding tussen lijnbus en geparkeerde wagen Jeffrey Dujardin

11 november 2018

16u00 0

In het centrum van Maldegem is zaterdagavond om 23.30 uur een ongeval gebeurd. Langs de Marktstraat kwam een bus van De Lijn in aanrijding met een ladder op het dak van een geparkeerd voertuig. De schade bleef beperkt en er vielen geen gewonden. Op de bus zaten op dat moment geen passagiers.



Verder heeft een autobestuurder zaterdagochtend om 11 uur vluchtmisdrijf gepleegd in de Krommewege: daar werd een spiegel van een geparkeerd voertuig afgereden. De politie is een onderzoek gestart.