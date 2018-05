Aanrijding door uitzwenkende ploeg 07 mei 2018

Een 82-jarige man uit Lovendegem is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij vrijdagochtend in aanrijding was gekomen met een tractor met ploeg in de Warmestraat in Maldegem. Rond 9.15 uur wilde de tractor naar rechts inslaan terwijl de 82-jarige man hem inhaalde met zijn wagen. De ploeg die achteraan op de tractor zat, zwenkte uit en raakte de wagen. De tachtiger geraakte lichtgewond. (WSG)