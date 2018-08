Aanhangwagen gestolen 27 augustus 2018

02u23 0

Onbekende dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanhangwagen gestolen in de Hoornstraat in Middelburg (Maldegem).





Tips of getuigenissen zijn welkom bij de lokale politie van Maldegem via 050/72.71.70 of pz.maldegem@police.belgium.eu. (OSG)