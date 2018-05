Aangeschoten chauffeur rijdt gracht in 22 mei 2018

Een bestuurder onder invloed is afgelopen weekend in Maldegem met zijn wagen in de gracht beland. De 26-jarige bestuurder uit Zomergem reed in Verbranden Bos, in de richting van het industiepark. Volgens zijn verklaring werd hij afgeleid door zijn gsm, waardoor hij aan de linkerzijde van de rijbaan in de gracht reed. De man raakte daarbij niet gewond. Zijn wagen moest getakeld worden. Uit een ademtest bleek dat de bestuurder 1,29 promille in het bloed had - dat komt overeen met een vijftal glazen alcohol. Hij moest zijn rijbewijs zes uur inleveren. (OSG)