Aangereden fietser stabiel 31 augustus 2018

02u25 0

De 44-jarige fietser die woensdag levensgevaarlijk gewond raakte nadat hij op de Aalterbaan in Maldegem werd opgeschept door een auto, is stabiel. Rond 7.10 uur wilde de Maldegemnaar de Aalterbaan oversteken toen een 61-jarige chauffeur uit Knokke-Heist hem aanreed. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval nog, maar de automobilist zou door een groen licht gereden zijn. De fietser werd kritiek overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Zijn toestand is intussen stabiel. (WSG)