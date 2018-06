Aanbesteding voor nieuwe school 28 juni 2018

De bouw van een nieuwe school voor de Maricolen op de Markt van Maldegem komt weer een stap dichterbij.





Er is een eerste aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van enkele nieuwe scholen in Vlaanderen, en daar zit het project van Maldegem bij. "Van alle scholen bijt de cluster Maldegem- Poperinge- Wingene de spits af. We zijn trots", zegt directeur Patrick Remmerie.





De school wil de nieuwbouw binnen de vijf jaar realiseren. Het wordt een nieuwbouw van 9.000 vierkante meter, met een budget van 18,7 miljoen euro. Het nieuwe gebouw komt naast het oude klooster, dat een beschermd monument is. Het klooster zelf wordt grondig gerenoveerd tot een modern schoolgebouw." (JSA)