84 en nog drie keer goud als schaatser EX-BELGISCH KAMPIOEN WILLY CABOOR IS WINNEN NOG NIET VERLEERD JOERI SEYMORTIER

17 februari 2018

02u48 0 Maldegem Willy Caboor uit de Brielwegel in Maldegem wordt in mei 85 jaar, maar hij blijft de sportoverwinningen vlotjes binnenhalen. In het Duitse Inzell werd hij kampioen bij de 85-plussers op het internationale 'Masters Speed Skating Sprint Classics'-tornooi. Ook in het fietsen en skeeleren wil hij nog altijd de beste zijn. "Er is maar één ding dat ik niet graag doe: verliezen", knipoogt de man.

Rustig van de oude dag genieten, in de zetel voor de televisie, is niets voor Maldegemnaar Willy Caboor. Hij is net terug uit Duitsland en won daar gouden medailles in de categorie 85+ voor de twee maal 500 meter en de twee maal 1.000 meter sprint. "Omdat er niet zoveel deelnemers waren, mochten de categorieën 80+ en 85+ samen schaatsen, maar ik heb het toch gehaald", vertelt Willy Caboor trots zijn verhaal. "Ik train eigenlijk nooit op de lange baan, want dat kan enkel in Eindhoven of Breda. Ik train vooral de shorttrack in het Boudewijnpark van Brugge. Schaatsen op een lange baan doe je met andere technieken en je gebruikt je spieren helemaal anders. Ik verwachtte niet zo veel, dus ben ik extra trots op mijn gouden medaille."





Caboor is al zijn hele leven lang sportief. "Ik schaats al van toen ik nog een kleine jongen was", vertelt Willy. "Toen hadden we nog strenge winters en kon je als kind bijna elke winter op de meersen in Maldegem schaatsen. Met competitieschaatsen ben ik gestart in de winter van 1963. Dat was een bitterkoude winter. Ik werkte toen in de bouw, en ik herinner mij dat we toen dertien weken thuis zaten omdat er niet kon gemetst worden. Toen ben ik voor het eerst in clubverband beginnen schaatsen. Ik ben in mijn jonge jaren zelfs nog Belgisch kampioen geworden. In 1986 heb ik ook deelgenomen aan de Elfstedentocht in Nederland. Ik ben toen als eerste niet-Nederlander over de eindmeet geraakt. Ik heb thuis een kast vol trofeeën. Schaatsen is een sport apart, maar ik heb het altijd zeer graag gedaan."





Fietsen en skeeleren

Schaatsen is niet de enige sport waarin Willy uitblinkt. "Ik kan gewoon niet stilzitten", geeft de Maldegemnaar grif toe. "Op woensdagavond, vrijdagavond en vaak ook op zaterdagavond ga ik meestal schaatsen in het Boudewijnpark in Brugge. In de zomer ga ik op woensdag en zondag ook graag fietsen met de vrienden. En op maandag geef ik ook nog skeelertraining in West-Vlaanderen. Ik blijf gewoon heel graag bezig. Fietsen doe ik onder andere met de vrienden van club Den Tol in Middelburg bij Maldegem. Als we een ritje van zestig kilometer doen, dan kom ik daar toch ook na twee uur weer binnen. Ik fiets nog gemiddeld dertig per uur. Ik kan er gewoon niet tegen om te verliezen, of zelfs maar om de laatste te zijn. Die winnaarsmentaliteit van een sporter zit er bij mij nog altijd goed ingebakken. De dag dat ik in de fietsclub niet meer mee kan en achterop rijd, dan ga ik liever alleen gaan rijden. Ik zou niet willen dat die mannen op mij moeten wachten. Maar dat is gelukkig nog lang het geval niet."





Hoe fit en sportief Willy ook is, ook bij hem tikt de klok: "Natuurlijk sta ik ook wel eens op met pijn in mijn rug. En natuurlijk heb ik ook wel eens een dag waarop het minder gaat. Maar dat gaat meestal heel snel weer over. Ik mag niet klagen en doe mijn sport nog elke dag met het grootste plezier. Ik doe liever sport dan dat ik ernaar moet kijken. Hoe lang ik dit nog zal doen? De vraag is hoe lang ik nog gezond en lenig zal blijven. Als het van mij afhangt, dan sta ik volgend jaar in ieder geval weer aan de start van de wedstrijd in Duitsland. Vorig jaar heb ik niet kunnen deelnemen, omdat ik te laat was om mij in te schrijven. Volgend jaar zal mij dat niet overkomen. En ook dan wil ik daar volop gaan voor de overwinning", zegt Willy Caboor nog.