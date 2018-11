75-jarige in kritieke toestand na ongeval in Maldegem Jeffrey Dujardin

26 november 2018

15u38 0

In Berlaars in Maldegem gebeurde zondagmorgen om 10 uur een ongeval. Een 75-jarige man uit Eeklo werd onwel achter het stuur. De zeventiger verloor controle over het stuur en reed tegen de vangrail. De MUG en een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Alma te Eeklo.