74-jarige vrouw wordt tegengehouden op de verkeerde kant van de rijbaan, en blaast positief JDG

21 januari 2019

00u25 0 Maldegem Een 74-jarige bestuurder werd zaterdagnacht tegengehouden omdat ze aan de verkeerde kant van de rijbaan reed. De dame legde achteraf een positieve alcoholtest af.

De vrouw werd op de Industrielaan in Maldegem opgemerkt door een interventieploeg van de politie. Ze werd tot stilstand gebracht en legde een positieve alcoholtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de dame 1,26 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor zes uur.