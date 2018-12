600.000 euro voor nieuwe toegangsweg naar industrieterrein Joeri Seymortier

22 december 2018

10u54 0 Maldegem Vlaanderen voorziet volgend jaar 600.000 euro voor de aanleg van een nieuwe toegang naar het industrieterrein van Maldegem.

Het industrieterrein van Maldegem breidt uit. Vandaag is de algemene toegang naar het industrieterrein nog altijd langs de N44 en Krommewege. Maar er moet ook een nieuwe toegang komen langs de Gentse Steenweg (N9). “Vlaams minister Ben Weyts laat weten dat het dossier in 2019 aanbesteed zal worden”, zegt schepen en Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem. “Er komt in 2019 ook een structureel onderhoud van de rijweg van die Gentse Steenweg. Normaal zal dat eerst uitgevoerd worden, en komt de nieuwe toegangsweg naar het industrieterrein er na. Op het kruispunt van de N9 met de nieuwe toegangsweg naar het industriepark zullen verkeerslichten het verkeer regelen.”