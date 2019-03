54 kilometer per uur te snel op Aalterbaan Wouter Spillebeen

20 maart 2019

15u50 0 Maldegem Bij een snelheidscontrole op de Aalterbaan (N44) in Maldegem heeft de lokale politie een bestuurder gevat die met 144 kilometer per uur voorbijreed. Dat is maar liefst 54 kilometer per uur sneller dan toegelaten.

“Uit analyses blijkt dat op de N44 vaak ongevallen gebeuren met letsels”, duidt de politiezone Maldegem. “Daarom voerde de politie er begin deze week opnieuw een snelheidscontrole uit.” De flitscamera stond twee en een half uur opgesteld langs de baan, waar de maximumsnelheid 90 kilometer per uur bedraagt. In die tijdspanne werden 1.163 voertuigen gecontroleerd. 10,74 procent van de bestuurders reed te snel en mag een proces-verbaal verwachten. De grootste overtreder raasde aan een snelheid van maar liefst 144 kilometer per uur voorbij.