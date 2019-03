505 dansers strijden zondag in sporthal Meos Maldegem Joeri Seymortier

14 maart 2019

16u24 0 Maldegem Dansliefhebbers moeten op zondag 17 maart afzakken naar sporthal Meos in Maldegem voor een dansevent.

Op zondag 17 maart organiseren Danssport Vlaanderen en dansschool S-Pression uit Eeklo de vierde wedstijd jazzdance, modern en showdance van het seizoen. Die vindt plaats vanaf 10 uur in de sporthal Meos in Maldegem. De dansers krijgen er een laatste selectie voor het Vlaams kampioenschap. “Nu zondag wordt de sporthal Meos helemaal omgetoverd tot een danstempel, waar maar liefst 505 dansers uit heel Vlaanderen tijdens de vierde wedstrijd Jazz, Modern en Show zullen strijden om een selectie te behalen voor het Vlaams kampioenschap”, klinkt het bij Danssport Vlaanderen. “Dat doen ze in verschillende categorieën: solo, duo, kleine groepen en formaties vanaf acht dansers en meer. Aan de wedstijd nemen 64 solo’s, 31 duo’s en 64 groepen deel. De wedstijd is voor de dansers de vierde en ook de laatste kans om een selectie te behalen voor het Vlaams Kampioenschap, van Paasmaandag 22 april in Lokeren.”

De wedstrijd van zondag in Maldegem duurt van 10 tot 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro. Info: www.danssportvlaanderen.be.