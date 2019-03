49 laagvliegers gevat bij snelheidscontroles in Maldegem JDG

15u32 0 Maldegem De lokale politie van Maldegem heeft donderdag aan de Westeindestraat en de Brugse Steenweg zo’n 1.576 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 49 laagvliegers vlogen op de bon.

Op de Westeindestraat werden in de voormiddag 240 voertuigen gecontroleerd. 16 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. De snelste laagvlieger passeerde daar met 77 kilometer per uur de cameralens. In de namiddag verhuisde de politie naar de Brugse Steenweg. Daar werd de snelheid van 1.336 bestuurders gemeten. 33 onder hen vlogen op de bon: ongeveer 97.5 procent van de gecontroleerde bestuurders hield zich dus aan de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Hier was de hoogst gemeten snelheid 100 kilometer per uur.