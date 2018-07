427 bestuurders te snel op E34 06 juli 2018

De Maldegemse politie heeft in juni 427 bestuurders geflitst die te snel reden op de E34 in Maldegem. In totaal controleerde de politie 2.894 voertuigen. Zes snelheidsduivels moeten hun rijbewijs afgeven omdat ze veel te snel reden. (JEW)