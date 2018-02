42 maanden cel gevorderd voor aanhoudende stalker 10 februari 2018

Een twintiger uit Maldegem riskeert in totaal 42 maanden in de gevangenis te vliegen omdat hij voortdurend jonge meisjes beloerde op feestjes en stalkte aan de telefoon. Hij vroeg naar hun naam en belde dan de telefoondienst 1207 om hun adres en telefoonnummers te weten te komen. "Het gaat hier om een verregaande vorm van stalking", opperde de rechter. In 2014 kreeg de jongeman nog een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en die kan nu effectief worden omdat hij nieuwe feiten pleegde. De procureur vorderde nog een bijkomende straf van 18 maanden. Op 2 maart spreekt de rechtbank een vonnis uit. (WSG)