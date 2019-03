26 jarige-vrouw rijdt tegen verkeersbord met glaasje te veel op JDG

24 maart 2019

18u45 0 Maldegem Een 26-jarige bestuurster is zaterdagnacht tegen een verkeersbord en enkele paaltjes gereden in het centrum van Maldegem. De vrouw legde een positieve ademtest af én moest haar rijbewijs voor 6 uur afgeven.

De feiten vonden zaterdagnacht om 4 uur plaats op het kruispunt van de Noordstraat en de Marktstraat, pal in het centrum van Maldegem. De vrouw, ook uit Maldegem, moest onverwachts uitwijken en raakte een drietal paaltjes en een verkeersbord. Door de impact was er koelvloeistof op de baan terecht gekomen, waardoor de brandweer moest uitrukken om het wegdek te reinigen. De twintiger legde nadien een positieve adem af: ze had zo’n 0.91 promille alcohol in haar bloed, goed voor een viertal glazen.