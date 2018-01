13 miljoen euro voor ombouw N49 02u40 0

De komende jaren trekt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) 13 miljoen euro uit voor de ombouw van de N49 in Maldegem.





Voor 2018 staat onder andere één miljoen euro ingeschreven voor de uitbouw van een nieuw oprittencomplex op het kruispunt van de N49 en de N44.Voor de bouw van de fietsbrug aan Celieplas is volgend jaar 2,3 miljoen euro voorzien. Voor de onteigeningen voor de verdere ombouw van de N49 tot snelweg wordt nog eens drie miljoen euro voorzien.





Voor 2020 staat dan anderhalf miljoen euro aan de kant voor een fietstunnel aan de Vakebuurtstraat en nog eens 4,6 miljoen euro voor een tunnel ter hoogte van de Koning Albertlaan.





"Dit project is bijzonder belangrijk voor Maldegem", zegt plaatselijk N-VA-voorzitter Lieven Bauwens. "Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken en werken meteen een aantal donkerzwarte punten weg op Maldegems grondgebied." (JSA)