12 laagvliegers geflitst bij snelheidscontrole in Maldegem Jeffrey Dujardin

12 maart 2019

De lokale politie van Maldegem voerde maandag snelheidscontroles uit op twee locaties in de gemeente. In de voormiddag stond de bemande snelheidsmeter opgesteld in de Prins Boudewijnlaan waar het verkeer in beide richtingen werd gemeten. Van de 255 gecontroleerde voertuigen negeerden er 9 bestuurders de maximum snelheid van 70 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 89 kilometer per uur. In de namiddag stond de camera langs de Koning Leopoldlaan. 1123 bestuurders passeerden voorbij de lens, 3 bestuurders hadden en te zware voet. 99,70 procent hield zich aan de maximum snelheid van 70 kilometer per uur, al weer één laagvlieger geflitst met een snelheid van 90 kilometer per uur.