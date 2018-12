12 brandweermannen uit Maldegem mogen Nationale Orden ontvangen Sam Ooghe Joeri Seymortier

02 december 2018

21u58 0 Maldegem Twaalf brandweermannen van de post Maldegem zijn dit weekend in aanwezigheid van burgemeester Marleen Vanden Bussche gehuldigd met Nationale Orden.

De festiviteiten vonden zaterdag plaats in Huyze De Baere. Er werden drie burgerlijke eretekens uitgereikt, en twaalf Nationale Orden.

De brandweerman Luc Himschoot kreeg de burgerlijke medaille 2e klasse voor 25 jaar dienst, terwijl sergeant Marc Willemarck en adjudant Katie Bonne voor 15 jaar graad de burgerlijke medaille 1e klasse kregen.

Serge De Clercq, Filip De Lille, Rudy De Saer, Frank Delmote, Luc Himschoot, Kurt Van den Driessche en korporaal Marc Vanden Bussche mochten de zilveren medaille der Kroonorde in ontvangst nemen. Een gouden medaille was voor sergeanten Benedict De Baere en Marc Willemarck, en de eerste sergeant Lieven Colman. De gouden medaille der Orde van Leopold II was voor de brandweerman Johan Cuelenaere. Adjudant Erik Ballegeer, ten slotte, werd gehuldigd met de gouden palmen der Kroonorde.