"Vier generaties samen in één wijk" 62 ASSISTENTIEWONINGEN EN 8 FLATS OP SITE OUDE SPORTHAL VAN CAUTEREN JOERI SEYMORTIER

19 juni 2018

02u30 0 Maldegem Het nieuwe vastgoedproject op de site van de oude sporthal Van Cauteren levert binnenkort een nieuwe wijk op voor de Bloemestraat in Maldegem. Er komen 62 assistentiewoningen voor senioren, en ook acht appartementen met twee slaapkamers. "Zo kunnen vier generaties samen in één wijk wonen", klinkt het.

Er was de voorbije jaren al heel wat te doen rond het nieuwe wooncomplex op de site van de oude sporthal en het oude jeugdhuis van Maldegem. Vooral het verdwijnen van de openbare parking veroorzaakte protest, maar daar wordt in het nieuwe concept rekening mee gehouden. Het nieuwe woonproject heeft de bedoeling om jonge gezinnen samen met hun ouders of grootouders in één nieuwe verkaveling te laten wonen. Er komen assistentiewoningen en gezinsappartementen met een groendak. Ontwikkelaar Brody plant er ook een winkel, een groene ontmoetingszone en openbare parkeerplaatsen. "Het Alex-project is bijzonder omwille van de mix van bewoners en de aandacht voor groen midden in de dorpskern", zegt Jelle Strijbos van Brody. "Het gaat in dit project om 62 erkende assistentiewoningen en acht appartementen met twee slaapkamers. Gezinnen met kinderen, hun ouders, grootouders en misschien zelfs de overgrootouders kunnen samen genieten van de binnentuin met bomen en bankjes. Het isolerende groendak zuivert de lucht en de vetplantjes nemen meteen ook overtollig water op."





23 publieke parkeerplaatsen

De nieuwe verkaveling moet een echte ontmoetingsplaats worden. "De buurtbewoners worden in het nieuwe project betrokken dankzij de groene ontmoetingszone midden in het project", klinkt het. "We zorgen voor een fiets- en wandelas naar de omliggende straten. In het project is ook plaats voor een nieuwe winkel, en dat is een aanwinst voor de hele buurt. De 23 publieke parkeerplaatsen bovengronds vervangen de parking van voormalige sporthal Van Cauteren. Dat doen we om tegemoet te komen aan de vraag van de omwonenden. Een ruime ondergrondse parking vangt dan weer de wagens van de nieuwe Alex-bewoners op."





Het project komt op de plaats van de oude sporthal. Sportliefhebbers kregen een nieuwe stek in de moderne sporthal iets verderop en de jeugd kan ondertussen terecht in het nieuw gebouwde jeugdhuis De Redekiel langs de Mevrouw Courtmanslaan.





Vanavond om 19 uur is er een infoavond in Huyze De Baere in de Noordstraat. Een notaris geeft juridische advies, er is informatie over erkende assistentiewoningen en het architectenbureau Dedalus geeft toelichting bij de architectuur van project. Je kan er gratis terecht. Zaterdag 23 en 24 juni kan je ook van 11 tot 15 uur terecht op de locatie zelf, Bloemestraat 15, voor een lanceringsweekend.





Info op www.brody.be/alex.