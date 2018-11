Terug thuis in Maldegem na fietstocht van 13.500 kilometer naar Nepal: alleen wat lekke banden en gescheurde fietszakken Twee vrienden doorkruisten twintig landen Joeri Seymortier

24 november 2018

14u05 26 Maldegem Roeland Develter en Jonathan Nachtergaele, allebei 24 jaar en uit Maldegem, zijn terug thuis na een fietsvakantie van bijna een jaar naar Nepal.

De twee Maldegemse vrienden vertrokken op 4 januari per fiets vanuit Maldegem richting Nepal, en kwamen zaterdagmiddag Maldegem weer binnen gefietst. Ze hebben maar liefst 13.500 kilometer afgelegd, door een twintigtal landen in Oost-Europa en Centraal-Azië. Ze namen het vliegtuig vanuit Kathmandu naar Londen, en legden dan de laatste kilometers af met de ferry en de fiets.

“We waren al leuke fietsuitdagingen aangegaan door naar de Pyreneeën, of door Zwitserland en Zweden. Maar deze uitdaging is een aaneenschakeling van onvergetelijke ervaringen geworden”, zeggen Jonathan en Roeland. Onze reisroute was historisch. Van België naar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slovakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Georgië en Azerbaijan. Daar hebben we dan de boot genomen over de Kaspische zee om verder te fietsen door Kazachstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Oezbekistan, en terug naar Kyrgyzstan. Daar namen we een vlucht naar New Delhi in India, om verder te fietsen naar Nepal. Buiten wat lekke banden, gescheurde fietszakken en dichtgesneeuwde wegen, zijn we van tegenslag gespaard gebleven.”

Het thuisfront kon het avontuur volgen op het Instagram-account ‘Ride2Nepal’, waar Jonathan zijn mooiste foto’s gepost heeft.