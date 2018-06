't Kruisken kleurt zwart, geel en rood GEKKER WORDT HET NIET: MEER DAN 2.000 BELGISCHE GADGETS AAN CAFÉ JOERI SEYMORTIER

02u44 0 Maldegem Stop de zoektocht: het meest indrukwekkende supporterscafé voor de Rode Duivels op het komende WK-voetbal ligt in Adegem. In en aan café 't Kruisken hangen maar liefst 2.000 vlagjes, linten en wimpels in de Belgische driekleur. "We hebben meer dan drie maanden gewerkt om alles klaar te krijgen", klinkt het.

Gekker dan in en rond café 't Kruisken in Adegem, kan het echt niet worden. Niet alleen het café aan de binnenkant en de buitenkant, maar ook de straat in een straal van 100 meter rond het café kleurt helemaal zwart, geel en rood. Twee jaar geleden tijdens het Europees kampioenschap was het café al indrukwekkend versierd, maar deze keer zijn Koen Van Rijckeghem en Mieke Van Hulle er helemaal over gegaan.





"Er is echt niets meer van onze originele gevel te zien: alles is bekleed in het teken van de komende wereldbeker voetbal", vertelt Koen Van Rijckeghem. "Er hangen 2.000 vlaggen, wimpels, sjaals, slingers, Hawaïkransen en linten in het rood of de Belgische driekleur in en aan het café. Mijn vriendin Mieke had het idee om ook de vlaggen van elk geselecteerd land op het dak te zetten. Om het nog wat leuker te maken, hebben we die vlaggen gebundeld per poule waarin gespeeld wordt. Dit jaar hebben we voor 2.000 stuks versiering gezorgd. Twee jaar geleden met het EK hadden we 1.837 gadgets opgehangen. Toen al zei iedereen dat we daar nooit meer over zouden kunnen gaan, maar het is ons toch gelukt."





Voor het eerst is ook 200 meter van de straat 't Kruisken meegenomen en volledig versierd. Overal hangen vlaggen. "Er zijn heel wat mensen die hier stoppen om foto's te nemen", zegt Mieke. "Of zelfs gewoon wat trager voorbij rijden om te filmen. Gevaarlijk, maar het gebeurt hier elke dag. We hebben hier zelfs al een bus toeristen gehad, die speciaal gestopt zijn. Waar ik al die gadgets haal? Ik krijg wel één en ander van sponsors en leveranciers, maar het meeste heb ik toch gewoon zelf gekocht. We zijn half maart met de versiering gestart. Ik ben begonnen met de veranda en heb daar alles in het rood geschilderd. Ook buiten werd alles geschilderd. Dan heb ik zoveel mogelijk gadgets opgehangen. Ik durf de uren niet tellen dat we hebben ingestoken."





Café 't Kruisken zendt alle wedstrijden van de Duivels rechtstreeks uit. Er is ook een pronostiek waarbij je moet raden hoeveel een replica van de wereldbeker weegt. De opbrengst gaat naar vzw De Vierklaver. "Een pronostiek voor onze Duivels? Als echte supporter zeg ik dat we de halve finale halen. Als we die overleven, worden we wereldkampioen. En dan gaan we hier een feestje bouwen", zegt Koen nog.