'Superflitspaal' geplaatst aan werken op de E34 in Maldegem

12 maart 2019

De federale politie heeft een Lidar - in de volksmond beter bekend als een 'superflitspaal' - geplaatst op de N49 in Maldegem, net voor de brug over het afleidingskanaal. "Het is de bedoeling dat hij gedurende de werken aan de brug zoveel mogelijk wordt ingezet", weet Marino Longeville van de politiezone Meetjesland Centrum. "Momenteel controleert hij het verkeer dat richting Antwerpen rijdt."

De Lidar blijft gedurende de werken niet permanent staan, maar de federale politie wil hem wel zoveel mogelijk inzetten aan de werfzone. Vorige week vond op de N49 richting Knokke nog een ongeval plaats, net voor de verbrandingsoven. Een personenwagen reed toen met hoge snelheid in op de werken, en raakte daarna ook een vrachtwagen. Tot het einde van dit jaar moet het verkeer ter hoogte van de verbrandingsoven over twee in plaats van vier rijstroken. Verderop in Oosteeklo wordt ook nog tot mei gewerkt.