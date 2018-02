"Perfect winterweertje voor cyclocross" 08 februari 2018

02u42 0 Maldegem Duizenden sportliefhebbers zijn gisterenmiddag afgezakt naar het Sint-Annapark in het hartje van Maldegem voor de Brico Parkcross.

De toeschouwers zagen Laurens Sweeck als winnaar over de eindmeet komen. De cross werd ook rechtstreeks uitgezonden op VTM en dat zorgde vooral in het bosgedeelte voor knappe beelden. Langs het parcours stonden de supporters op sommige plaatsen rijen dik, maar elders waren er ook heel wat gaten. Dat de toppers Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel er niet waren, heeft daar misschien iets mee te maken. "Alhoewel hun afwezigheid ook voor een mooie cross gezorgd heeft", klonk het bij een groepje supporters. "Met Van Aert en Van der Poel is het elke cross hetzelfde. Nu hebben we ook eens andere jongens zien rijden. Maldegem staat garant voor een snel parcours en het was een perfect winterweertje voor cyclocross. Een echte hoogdag", klonk het nog. (JSA)